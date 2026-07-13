Voraz incendio consume cuatro viviendas en Colina: Bomberos reportó al menos 7 lesionados

Según informó el comandante a cargo de la emergencia, dentro de los heridos se encuentra un adulto que permanece en estado reservado. Las causas del siniestro son materia de investigación y el operativo continuaba en desarrollo.

Un incendio de gran magnitud afectó durante la madrugada de este viernes a la comuna de Colina, dejando al menos cuatro viviendas con daño total y varios lesionados.

La emergencia se registró cerca de las 4:00 horas en calle Puerto de Palos, donde trabajaron voluntarios de Bomberos de Colina con apoyo de otras compañías.

Según informó el comandante a cargo, preliminarmente se reportan alrededor de siete civiles lesionados, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales , incluido un adulto que permanece en estado reservado. Las causas del siniestro son materia de investigación y el operativo continuaba en desarrollo al cierre de esta edición.