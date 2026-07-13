Murió a los 78 años el actor Sam Neill, el icónico Alan Grant en Jurassic Park

Según informó su familia en redes sociales, el actor falleció de forma inesperada en Australia y en sus momentos finales estuvo “rodeado de sus seres queridos”.

Sam Neill, reconocido mundialmente por su papel en la saga Jurassic Park, murió este lunes 13 de julio a los 78 años.

El actor que dio vida al al paleontólogo Alan Grant falleció en Sídney, Australia, según informó su familia a través de un comunicado que compartieron en sus redes sociales.

“Con inmensa tristeza, la familia de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento, ocurrido el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, señalaron.





“La pérdida fue repentina e inesperada, pero con el consuelo de que Sam permaneció libre de cáncer”, agregaron sus familiares.

Además de la fama mundial que consiguió con su rol en Jurassic Park, Sam Niel también participó en otras destacadas producciones como The Omen: The Final Conflict (1981), Possesion (1981), El Piano (1993), Merlin (1998) y en la serie Peaky Blinders.

Su última aparición en la famosa saga de dinosaurios fue en el año 2022 en Jurassic World: Dominio, película que protagonizó junto a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y Jeff Goldblum.

En el año 2023, el actor reveló que había sido diagnosticado con linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo poco común de linfoma.

Niel anunció que se trataba de un tipo de cáncer de sangre en etapa tres, enfermedad por la que ya estaba recibiendo tratamiento.