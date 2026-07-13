“No siento mi pie”: Dani Castro sorprendió al abandonar Fiebre de Baile por complejo problema de salud

La bailarina irrumpió en el escenario cuando estaban a punto de comunicar al nuevo eliminado y reveló las razones que la obligaron a dar nuevamente un paso al costado de la pista de baile.

Fiebre de Baile tuvo una emotiva noche de eliminación con el sorpresivo abandono de Dani Castro de la competencia, anuncio que sorprendió a sus compañeros al final del programa.

Los peores evaluados de la noche fueron Fran Maira, Kathy Contreras, José Antonio Raffo y Claudio Valdivia y el próximo eliminado debía definirse entre uno de ellos.

Sin embargo, cuando Emilia Daiber estaba a punto de dar el nombre, apareció la influencer en el estudio para comunicar su salida por un díficil motivo .

Según explicó, una inesperada lesión la afectó hace unas semana y no será posible que se recupere tan pronto como para seguir en la pista de baile.

“Tuve un esguince hace dos semanas y todavía no se me recupera porque al final soy hiperlaxa, entonces me doblé el pie muchas veces y como hace un mes y se siguió doblando”, explicó

Emotivo adiós de Dani Castro

La situación es particularmente compleja ya que Dani Castro aseguró que “el pie no lo siento, no tengo, está como dormido”.

“Me da nervio volver a bailar porque no confío en mi pie porque no lo siento. Entonces, nada, pues no puedo seguir en la competencia de nuevo”, lamentó.

Esta no es la primera vez que la influencer debe dejar el programa. Castro recordó su experiencia en la anterior temporada de Fiebre de Baile, cuando también tuvo que despedirse por un problema médico.

“Han sido diferentes etapas de haber estado acá desde que tuve mi pérdida el año pasado. Haber vivido eso en esta pista, ahora verlo desde otra manera porque yo también he crecido, he cambiado, pero no puedo bailar porque no siento mi pie, no confío en mi pie”, finalizó frente al aplauso de sus compañeros.