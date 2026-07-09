“Pierdo sensibilidad y fuerza”: Dani Castro reveló delicado problema de salud en medio de Fiebre de Baile

La influencer contó en sus redes sociales que comenzó a sentir un hormigueo en su pie, luego de varias torceduras que arrastraba desde hace cerca de un mes.

Dani Castro lleva varios días alejada de la pista de Fiebre de Baile y no se ha podido presentar con regularidad debido a una lesión que la afecta.

La influencer alertó a sus seguidores al compartir una foto en sus historias de Instagram, en la que aparece realizándose un examen.

La cocinera contó que el problema que la aqueja está en su pie y tobillo, razón que le ha impedido competir con regularidad en el estelar de Chilevision.





“Día de eco y rayos en mi piecito. Revisando mis nervios y ligamentos“, escribió, mostrando parte del procedimiento.

Sobre los síntomas, Dani Castro relató que comenzó a sentir “el pie como dormido y con hormigas. El nervio del peroneo se hiperextendió”.

Según explicó, la lesión se habría producido hace un par de semanas atrás porque “me doblé varias veces el pie, probablemente desde un mes”.

“Eso hace que pierda sensibilidad y fuerza”, agregó en su mensaje.

La lesión que afecta a Dani Castro