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Día de la Bandera: Hasta qué hora duran los desvíos de tránsito en Santiago este jueves y qué calles afecta

Diversas arterias de la capital tendrán su tráfico desviado para vehículos particulares y el transporte público este jueves.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Este jueves 9 de julio se llevara a cabo la ceremonia de Juramento a la Bandera en la Plaza de La Ciudadanía.

Debido a este evento, se anunció una serie de desvíos para el transporte público y vehículos particulares, así como también el cierre de algunas calles en el centro de Santiago.

A qué hora retornará el tránsito habitual en la capital

Según indicó Red Movilidad, el tránsito se mantendrá con modificaciones hasta las 15:00 horas de hoy jueves.

Las calles actualmente cerradas son:

  • Alameda Bernardo O’Higgins calzada norte desde Miraflores hasta Manuel Rodríguez.
  • Alameda Bernardo O’Higgins calzada sur desde Manuel Rodríguez hasta San Francisco.
  • Teatinos desde Agustinas hasta Alameda Bernardo O’Higgins.
  • Nataniel Cox desde Alameda Bernardo O’Higgins hasta Tarapacá.
  • Zenteno desde Tarapacá hasta Alameda Bernardo O’Higgins.
  • Morandé desde Alameda Bernardo O’Higgins hasta Agustinas.
  • Lord Cochrane desde Tarapacá hasta Alameda Bernardo O’Higgins.
  • Amunátegui desde Alameda Bernardo O’Higgins hasta Agustinas.
  • Moneda desde San Francisco hasta Morandé.

Desvíos de tránsito hoy en Santiago

Según informó Carabineros, para los automóviles particulares el perímetro de desvíos considera las calles:

  • Santo Domingo, por el norte.
  • Santa Isabel, por el sur.
  • Manuel Rodríguez, por el poniente.
  • Mac Iver, por el oriente.

Por su parte, la locomoción colectiva será desviada por:

  • Santo Domingo, al norte.
  • Avenida Matta, al sur.
  • Avenida España, al poniente.
  • Miraflores, al oriente.

Para conocer todos los cambios en los trayectos de Buses Red, puedes revisarlos haciendo clic aquíaquí.

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