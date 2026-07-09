Día de la Bandera: Hasta qué hora duran los desvíos de tránsito en Santiago este jueves y qué calles afecta
Diversas arterias de la capital tendrán su tráfico desviado para vehículos particulares y el transporte público este jueves.
Este jueves 9 de julio se llevara a cabo la ceremonia de Juramento a la Bandera en la Plaza de La Ciudadanía.
Debido a este evento, se anunció una serie de desvíos para el transporte público y vehículos particulares, así como también el cierre de algunas calles en el centro de Santiago.
A qué hora retornará el tránsito habitual en la capital
Según indicó Red Movilidad, el tránsito se mantendrá con modificaciones hasta las 15:00 horas de hoy jueves.
Las calles actualmente cerradas son:
- Alameda Bernardo O’Higgins calzada norte desde Miraflores hasta Manuel Rodríguez.
- Alameda Bernardo O’Higgins calzada sur desde Manuel Rodríguez hasta San Francisco.
- Teatinos desde Agustinas hasta Alameda Bernardo O’Higgins.
- Nataniel Cox desde Alameda Bernardo O’Higgins hasta Tarapacá.
- Zenteno desde Tarapacá hasta Alameda Bernardo O’Higgins.
- Morandé desde Alameda Bernardo O’Higgins hasta Agustinas.
- Lord Cochrane desde Tarapacá hasta Alameda Bernardo O’Higgins.
- Amunátegui desde Alameda Bernardo O’Higgins hasta Agustinas.
- Moneda desde San Francisco hasta Morandé.
Desvíos de tránsito hoy en Santiago
Según informó Carabineros, para los automóviles particulares el perímetro de desvíos considera las calles:
- Santo Domingo, por el norte.
- Santa Isabel, por el sur.
- Manuel Rodríguez, por el poniente.
- Mac Iver, por el oriente.
Por su parte, la locomoción colectiva será desviada por:
- Santo Domingo, al norte.
- Avenida Matta, al sur.
- Avenida España, al poniente.
- Miraflores, al oriente.
Para conocer todos los cambios en los trayectos de Buses Red, puedes revisarlos haciendo clic aquíaquí.
Recuerda que este jueves 9 se efectuarán desvíos de tránsito, en el centro de Santiago, hasta las 15 h. Revisa las gráficas para que puedas planificar tus viajes y escúchanos en el 98.1 FM porque estaremos actualizando la información. pic.twitter.com/Tyf08YfNfM
— Carabineros Radio (@radiocarab) July 5, 2026