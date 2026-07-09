Día de la Bandera: Hasta qué hora duran los desvíos de tránsito en Santiago este jueves y qué calles afecta

Diversas arterias de la capital tendrán su tráfico desviado para vehículos particulares y el transporte público este jueves.

Este jueves 9 de julio se llevara a cabo la ceremonia de Juramento a la Bandera en la Plaza de La Ciudadanía.

Debido a este evento, se anunció una serie de desvíos para el transporte público y vehículos particulares, así como también el cierre de algunas calles en el centro de Santiago.

A qué hora retornará el tránsito habitual en la capital

Según indicó Red Movilidad, el tránsito se mantendrá con modificaciones hasta las 15:00 horas de hoy jueves.

Las calles actualmente cerradas son:

Alameda Bernardo O’Higgins calzada norte desde Miraflores hasta Manuel Rodríguez.

Alameda Bernardo O’Higgins calzada sur desde Manuel Rodríguez hasta San Francisco.

Teatinos desde Agustinas hasta Alameda Bernardo O’Higgins.

Nataniel Cox desde Alameda Bernardo O’Higgins hasta Tarapacá.

Zenteno desde Tarapacá hasta Alameda Bernardo O’Higgins.

Morandé desde Alameda Bernardo O’Higgins hasta Agustinas.

Lord Cochrane desde Tarapacá hasta Alameda Bernardo O’Higgins.

Amunátegui desde Alameda Bernardo O’Higgins hasta Agustinas.

Moneda desde San Francisco hasta Morandé.





Desvíos de tránsito hoy en Santiago

Según informó Carabineros, para los automóviles particulares el perímetro de desvíos considera las calles:

Santo Domingo, por el norte.

Santa Isabel, por el sur.

Manuel Rodríguez, por el poniente.

Mac Iver, por el oriente.

Por su parte, la locomoción colectiva será desviada por:

Santo Domingo, al norte.

Avenida Matta, al sur.

Avenida España, al poniente.

Miraflores, al oriente.

Para conocer todos los cambios en los trayectos de Buses Red, puedes revisarlos haciendo clic aquíaquí.