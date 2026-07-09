Se trata de un beneficio destinado a alumnos con buen rendimiento académico y que pertenecen a los sectores más vulnerables del país. Conoce todos los detalles de la ayuda económica acá.

Miles de estudiantes de educación superior en Chile pueden acceder a la Beca Presidente de la República, un aporte económico anual cercano a los $888 mil, entregado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Se trata de un beneficio destinado a alumnos con buen rendimiento académico y que pertenecen a los sectores más vulnerables del país.

Actualmente, el proceso de renovación para el segundo semestre de 2026 ya se encuentra abierto, por lo que los beneficiarios deben realizar el trámite dentro de los plazos establecidos para continuar recibiendo los depósitos durante el año académico.

¿Qué estudiantes reciben el bono de $880 mil?

El beneficio corresponde a la Beca Presidente de la República, un aporte de libre disposición que se paga directamente a los estudiantes y que puede utilizarse para cubrir distintos gastos asociados a sus estudios.

Para quienes cursan Educación Superior, el monto alcanza las 12,4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) al año, lo que equivale aproximadamente a $888.447 anuales , distribuidos en hasta diez cuotas.

En el caso de los estudiantes de Enseñanza Media, el beneficio es de 6,2 UTM anuales, equivalente a cerca de $444 mil.

Requisitos para mantener el beneficio

A diferencia de otros aportes estudiantiles, este beneficio no admite nuevas postulaciones una vez que el alumno ya ingresó a la educación superior. Solo pueden renovarlo quienes obtuvieron la beca mientras cursaban enseñanza media.

Para continuar recibiendo el pago durante 2026, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Estar matriculado como alumno regular en una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica acreditado.

como alumno regular en una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica acreditado. Tener un promedio de notas igual o superior a 5,0 en el último semestre cursado.

en el último semestre cursado. Pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares para quienes obtuvieron la beca desde 2023. Los beneficiarios anteriores mantienen el requisito del 70% de vulnerabilidad.

para quienes obtuvieron la beca desde 2023. Los beneficiarios anteriores mantienen el requisito del 70% de vulnerabilidad. En el caso de quienes ingresaron a la universidad mediante la PAES, acreditar un puntaje promedio mínimo de 485 puntos en las pruebas obligatorias.





Cómo renovar el bono de $880 mil para universitarios

La renovación no se realiza por internet. El trámite debe efectuarse de manera presencial a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de cada institución de educación superior.

El proceso estará disponible entre el 2 de julio y el 15 de septiembre de 2026.

Para completar la renovación se deben presentar los siguientes documentos:

Certificado de alumno regular correspondiente al segundo semestre.

Certificado de notas del primer semestre.

Mientras la documentación es revisada, los pagos pueden quedar suspendidos temporalmente. Una vez aprobada la renovación, los depósitos se reanudan de acuerdo con el calendario definido por Junaeb.

Fechas de pago según la renovación

Los estudiantes que completen el trámite dentro de los plazos establecidos podrán recibir nuevamente el beneficio en las siguientes fechas estimadas: