“Nos sentimos rotos”: Masivo adiós a bombera que murió tras volcamiento de carro bomba en La Araucanía

Durante una emotiva ceremonia fúnebre, familiares y amigos de Nicol Ceballos despidieron a la joven con sentidas palabras. “Tu última lista ha sido pasada y hoy dejas un vacío imposible de llenar”, señaló una compañera de cuartel.

En medio de un profundo pesar, familiares, voluntarios y autoridades de Bomberos participaron este miércoles en la ceremonia fúnebre de Nicol Andrea Ceballos Acuña, mártir de la Tercera Compañía “Bomba Barros Arana” del Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt.

La joven falleció tras el volcamiento de un carro bomba ocurrido mientras acudía a una emergencia en la región de La Araucanía.

La ceremonia se realizó en el cuartel de la Tercera Compañía y reunió a integrantes de la institución, delegaciones de distintos cuerpos de Bomberos del país, autoridades bomberiles y vecinos de la comuna.

“Nos sentimos rotos”

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje realizado por una compañera de cuartel, quien recordó la vocación de servicio que caracterizó a la joven voluntaria.

“Nicole partió en acto de servicio, rindiendo la vida en el altar del deber. No hay dolor más grande en esta Compañía que ver partir a uno de los suyos, especialmente cuando se trata de una mujer que a sus pocos años demostró una inmensa vocación y dejó huella en cada uno de nosotros”, expresó con evidente emoción.

“Nos sentimos rotos, es verdad, pero es precisamente el recuerdo de Nicol el que nos mantendrá en pie. Nos abrazamos en el dolor como la familia que somos, porque sabemos que ella jamás nos quisiera ver rendidos”, agregó.

Con la voz quebrada, cerró su intervención dedicándole unas últimas palabras: “Nicol, tu última lista ha sido pasada y hoy dejas un vacío imposible de llenar en este cuartel que tanto amaste. Tu vocación de servicio terminó en la tierra, pero tu luz guiará cada una de nuestras emergencias. Honor y gloria eterna a nuestra mártir“.

También tomó la palabra su hermano, Luis Acuña Ceballos, quien recordó la búsqueda constante de su hermana por encontrar una actividad que la apasionara.

“Desde pequeña buscaste algo que hacer, algo que te hiciera sentir bien. Te vi practicar distintos deportes, prácticamente en cada vacación aparecía uno nuevo. Pero fue en Bomberos donde encontraste tu lugar, donde realmente sentiste que pertenecías“, relató.

El volcamiento que terminó con la vida de bombera

Nicol Ceballos falleció el pasado domingo 5 de julio luego de que el carro bomba en el que se trasladaba junto a otros seis voluntarios volcara cuando se dirigía a una emergencia. El accidente dejó además a cuatro bomberos lesionados.

Tras las diligencias investigativas, el conductor del vehículo, quien además se desempeña como comandante del Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt, fue formalizado por conducir bajo la influencia del alcohol, luego de registrar 0,44 gramos de alcohol por litro de sangre en el alcotest.

Aunque la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, el tribunal resolvió decretar arresto domiciliario, arraigo nacional, retención de licencia de conducir y prohibición de manejar vehículos motorizados mientras se desarrolla la investigación.