¿Quién era Nicole Ceballos? Joven bombera que falleció camino a combatir incendio en La Araucanía

La voluntaria llevaba poco más de un año en la institución y se convirtió en la mártir en acto de servicio número 344.

La mañana del domingo un fatal accidente afectó a una voluntaria de Bomberos, quien falleció mientras iba en camino a combatir un incendio en la región de La Araucanía.

El hecho se produjo en un sector rural de Teodoro Schmidt, cuando el carro de la Tercera Compañía de Bomberos de Barros Arana se volcó al enfrentar una curva.

Debido al impacto, Nicole Andrea Ceballos Acuña, de 20 años, murió y otros cinco voluntarios quedaron con diversas lesiones.





La tarde de este lunes se conoció un nuevo antecedente en medio de la investigación y, según comunicó la Fiscalía, el hombre que conducía el vehículo de emergencia, habría estado bajo la influencia del alcohol al momento del volcamiento.

Según información a la que tuvo acceso CHV Noticias, se trata del comandante de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Barros Arana.

El voluntario de Bomberos fue hospitalizado y posteriormente trasladado al Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, donde enfretará su control de detención y eventual formalización.

¿Quién era la voluntaria de Bomberos que falleció en La Araucanía?

Nicole Andrea Ceballos Acuña era una voluntaria de Bomberos de 20 años que falleció el domingo 5 de julio, mientras se dirigía al combate de un incendio.

La joven había comenzado hace poco su camino en la institución y tenía poco más de un año de experiencia, pues había ingresado a la compañía el pasado 10 de mayo de 2025.

Con esto se convirtió bombera fallecida en acto de servicio número 344 en la historia de Bomberos.

Bomberos compartió su profundo pesar mediante un comunicado a través de sus redes sociales, donde despidieron a la nueva mártir.

“Desde la institución expresamos nuestro más profundo pesar por la lamentable pérdida de Nicol Andrea Ceballos Acuña, mártir de Bomberos de Chile”, señalaron, junto con declarar duelo por tres días.

Bomberos también envió “condolencias a la familia, cofrades, amigos, seres queridos de Nicol y a todo el Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt por esta irreparable pérdida”.