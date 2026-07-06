Primer día de regreso a clases: Encapuchados y overoles blancos realizan desmanes en Instituto Nacional

Un grupo de individuos causó incidentes al interior y fuera del establecimiento educacional en Santiago, lo que obligó a suspender el tránsito por la Alameda durante este lunes.

El regreso a clases tras las vacaciones de invierno fue interrumpido por disturbios en el Instituto Nacional de Santiago, donde un grupo de encapuchados provocó destrozos.

Según la información preliminar, en horas de la mañana de este lunes, encapuchados y overoles blancos causaron daños al interior del establecimiento educacional.

Posteriormente salieron del recinto para lanzar bombas molotov y fuegos artificiales en contra de personal de Carabineros.





En medio de los desmanes los jóvenes también instalaron barricadas incendiarias en medio de la calle, lo que obligó a suspender el tránsito.

De acuerdo a lo que informó Transporte Informa en X, se tuvo que cerrar la Alameda en dirección al oriente, desde Avenida Manuel Rodríguez.

Los incidentes se concentraron en la calle Arturo Prat, precisamente frente al Instituto Nacional, donde se presentó personal de Carabineros.

Debido a los disturbios, se reportó la suspensión de las clases en el recinto educacional durante la jornada de la mañana y se desconoce si se retomarán en la tarde.