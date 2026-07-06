La emoción de Rafa Araneda al cumplir especial misión en matrimonio: Conoció a los novios en Teletón 2025

El animador compartió imágenes del rol que desempeñó en la boda de Javiera Toro y Ariel Hernández, pareja que protagonizó una emotiva historia en Teletón. “El amor fue el gran protagonista”, afirmó.

Rafael Araneda sorprendió en redes sociales al publicar imágenes del rol que asumió en el matrimonio de Javiera Toro y Ariel Hernández, pareja que protagonizó una emotiva historia de amor en Teletón 2025.

Recordemos que en la pasada edición del evento solidario, Araneda entrevistó a la pareja tras mostrar su historia en televisión. En medio de la conversación, Ariel impactó a todos los presentes al arrodillarse y pedirle matrimonio a Javiera.

Finalmente, la boda se concretó el pasado fin de semana, donde los novios invitaron al animador para que fuera el padrino de la ceremonia.





El especial rol de Rafa Araneda en matrimonio

“Hay momentos que te recuerdan lo poderoso que puede ser el amor. Ayer tuve el enorme honor de ser padrino del matrimonio de Ariel y Javiera”, escribió el rostro televisivo en la descripción del video.

En las imágenes, se observa al animador del Festival de Viña del Mar compartiendo con el resto de los invitados y entregando palabras a los recién casados.

“El amor fue el gran protagonista. Se sentía en el ambiente, en las miradas, en las lágrimas y en las sonrisas de todos los que tuvimos la suerte de acompañarlos”, detalló.

“Gracias, Javi y Ariel, por recordarnos que el amor verdadero no entiende de límites, solo de compañía, entrega y de elegir al otro todos los días. Fue un privilegio compartir este momento con ustedes“, cerró el conductor.

La publicación generó miles de comentarios, entre ellos el de Javiera, quien valoró el gesto del animador. “Muchas gracias a ti Rafa por compartir este momento tan importante junto a nosotros”, señaló la novia.