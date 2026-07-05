“Un honor”: Rafa Araneda se convierte en padrino de bodas de pareja que se comprometió en Teletón 2025

Con un emotivo mensaje de felicitaciones a los recién casados, el animador de televisión compartió una serie de fotografías del matrimonio.

Este fin de semana el animador de televisión, Rafael Araneda, compartió una serie de fotografías en el matrimonio de Javiera y Ariel, una pareja que se comprometió sobre el escenario de la Teletón en su edición 2025.

En ese momento, la pareja dio el “sí” delante de Don Francisco y el Rafa, enterneciendo a los miles de televidentes que veían la romántica escena.





La emotiva participación de Rafa Araneda en matrimonio

Ahora, en una ceremonia llena de emociones, Araneda llegó para cumplir su rol de padrino de bodas, les dedicó unas palabras durante la boda y con mensajes de felicitacion compartió algunas postales con los recién casados.

“Un honor acompañarlos en este gran día“, escribió el animador en una historia de Instagram, mientras posaba junto a Ariel en el matrimonio.

Asimismo, se fotografió Javiera y de forma especial con la pareja completa, imagen que posteó junto a un: “Los felicito. ¡Qué viva el amor, siempre!“.

Fotos del matrimonio: