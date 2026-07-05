¿Pagar sin saldo en la cuenta? Revisa las normas del Banco Central para el uso de tarjetas en el Metro

La entidad financiera se refirió a una “lista de denegación” para aquellas personas que intenten usar reiteradamente tarjetas sin saldo a favor.

Desde hace algunos meses que se encuentra vigente el pago del sistema Metro y Buses RED con tarjetras de débito, crédito y prepago VISA o Mastercard.

Ahora, el Banco Central especificó las normas para habilitar el pago con tarjetas libres en el transporte público y la existencia de una “lista de denegación”, como una forma de resguardarse ante aquellos clientes que intenten usar el sistema sin contar con fondos en sus tarjetas.

Qué pasa si mi tarjeta no tiene saldo suficiente

Según informó la entidad financiera, las tarjetas de crédito, débito y prepago podrán ser validadas fuera de línea en los sistemas de transporte público masivo, es decir, se hará el pago y luego el banco notificará si existe saldo disponible o no, o si se encuentra bloqueada.





Así, con este nuevo sistema se podrá pagar pese a no tener dinero en la tarjeta utilizada, sin embargo, tras sucesivos intentos de cobrar el pasaje sin fondos, el dueño de la tarjeta tendría consecuencias.

Sobre esto último es que se dio a conocer la “lista de denegación“, una forma que tendrá el sistema de cerrar temporalmente la tarjeta utilizada, evitando que esta vuelva a utilizarse en este sistema hasta que se regularice el pago .

Cabe destacar que el Banco Central aclaró que la norma ha fijado las condiciones generales de seguridad y administración de riesgos, no obstante, los aspectos operativos y técnicos serán definidos por el Ministerio de Transportes y por cada sistema de transporte, de acuerdo con sus atribuciones.