Encuesta Criteria: Aprobación del presidente Kast cae al 35% y llega al nivel más bajo en 4 semanas

La desaprobación del mandatario registró un aumento de 2 puntos y alcanzó un 53%, marcando su nivel más alto en las últimas cuatro semanas.

Una caída de 4 puntos respecto a la medición anterior registró la aprobación del presidente José Antonio Kast según la Encuesta Criteria publicada este domingo, que fue aplicada el 2 de julio mediante panel online.

De acuerdo con los resultados, la aprobación del Ejecutivo alcanzó el 35%, mientras que la desaprobación llegó al 53%, registrando un aumento de 2 puntos porcentuales, y marcando su nivel más alto en las últimas 4 semanas.

A lo anterior se suma que un 54% considera que el manejo de la economía ha sido “peor o mucho peor” de lo esperado. En esa línea, un 56% piensa lo mismo sobre la generación de empleos.





Otro de los puntos del sondeo refiere al proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social: Un 38% considera que tendría efectos positivos para el país, cayendo 2 puntos porcentuales en comparación con la medición previa.