“¡Silencio!”: El momento en que Rafael Cavada presenció posible hallazgo de sobrevivientes en La Guaira

El corresponsal de CHV Noticias en Venezuela presenció en vivo el inmediato despliegue de rescatistas en los escombros de un edificio tras el eventual hallazgo de personas con vida entre los escombros.

“Alguien dice silencio. Se detiene la maquinaria, se cortan los generadores y la gente se despliega en los lugares“. Mientras transmitía en vivo, el periodista Rafael Cavada presenció lo que podría ser el eventual hallazgo de un sobreviviente en La Guaira, Venezuela.

El corresponsal de CHV Noticias en el país afectado por el devastador terremoto estaba reporteando en terreno para la edición matutina del noticiero cuando escuchó un silbido por parte de los rescatistas, quienes llamaron a guardar inmediato silencio.

Lo anterior, debido a los trabajos que incansablemente realizan entre los escombros: cuando detectan un ruido o movimiento que entreguen el indicio de alguna persona, de inmediato acuden con cámaras y micrófonos para encontrar presencia humana.

“Al parecer acá escucharon algo”, relató Cavada. “Cuando dijeron ‘silencio’ empezamos a ver cómo gente salía corriendo. Entonces, uno que está acá tiene la esperanza de que haya algún indicio fuerte, algún indicio tangible de una persona”.