Emocionantes imágenes: Así fue el rescate de Hernán por Bomberos de Chile tras 8 días bajo escombros en Venezuela

100 rescatistas y entre ellos voluntarios chilenos que lideraron el exitoso operativo en Venezuela, registraron el momento.

Las imágenes del milagroso rescate de Hernán han dado vuelta al mundo. Un trabajo que se extendió por 114 horas. 100 rescatistas y entre ellos voluntarios chilenos que lideraron el exitoso operativo.

A la distancia, su familia en Chile siguió el rescate del guardia de seguridad de 44 años que permaneció bajo los escombros de un centro comercial, durante 8 días tras los terremotos de Venezuela.