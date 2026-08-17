17/ 08/ 2026 23:33

Alarma en Antofagasta: A qué hora llegará el peak de lluvias este martes por fuerte sistema frontal

Las regiones de Atacama y Antofagasta se preparan para un fenómeno meteorológico inusual, con precipitaciones intensas y vientos en altura que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Las lluvias ocurrirán en terrenos poco permeables, lo que aumentará el riesgo de inundaciones. La acumulación de lluvia prevista podría llegar a los 25 milímetros y las viviendas y calles no están preparadas para soportar este tipo de precipitaciones.