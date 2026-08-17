Fue encontrada en centro de Santiago: La inesperada decisión de la exconcejala de Graneros tras su hallazgo

La mujer de 32 años fue ubicada en buen estado en pleno centro del Santiago y tras el procedimiento optó por no regresar con su familia en Graneros.

Thae Loiza, exconcejala de Graneros que se encontraba desaparecida, fue encontrada con vida la tarde de este lunes en el centro de Santiago.

La mujer fue hallada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en la intersección de las calles Huérfanos con Bandera .

Loiza era buscada luego de que su familia presentara una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros en Graneros, tras perder contacto con ella.





La mujer había sido vista por última vez el 5 de agosto, luego de salir junto a una amiga desde un departamento en la comuna de Ñuñoa donde se hospedaba.

En paralelo, Loiza estaba bajo investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins por el presunto uso de al menos diez licencias médicas a nombre de un médico fallecido, las que habrían sido emitidas desde 2019.

La municipalidad de Graneros interpuso una denuncia en su contra por presunto mal uso de certificados médicos y el Tribunal Electoral de O’Higgins la destituyó e inhabilitó del cargo.

Exconcejala regresó a la calle

Thae Loiza fue ubicada tras 12 días gracias a una investigación que involucró a personal Brigada de Homicidios de Rancagua junto a la Brigada de Ubicación de Personas.

El subprefecto Juan Reyes, Jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, comentó que al momento de dar con su paradero, la mujer de 32 años se encontraba “en buenas condiciones físicas y de salud”.

Luego del procedimiento, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y se le informó a su familia sobre su estado.

Sin embargo, Loiza tomó la decisión de no irse con sus familiares y quedarse en el lugar donde fue encontrada .

“Posteriormente, ella volvió a la vía pública donde se encontraba”, indicaron desde la PDI.