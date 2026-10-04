04/ 10/ 2026 22:43

¿Cómo es el avión F35 que quiere comprar Chile? El posible reemplazo de los F5 de la FACh

La Fuerza Aérea de Chile enfrenta la necesidad de renovar parte de su material aéreo: los aviones de combate F-5, que están llegando al final de su vida útil. La gran interrogante es cuál será su reemplazo. Varias voces han sugerido comprar el F-35, considerado uno de los aviones de combate más avanzados y costosos del mundo. ¿Está avanzado cómo se plantea? ¿Responde a las necesidades de nuestra defensa? Esas son las preguntas que intenta responder CHV Noticias.