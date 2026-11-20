Según información preliminar, los sujetos huyeron rápidamente a bordo de una furgoneta que fue encontrada minutos después abandonada en Pudahuel.

Un violento robo se registró la tarde de este viernes al interior del Mall Plaza Sur en San Bernardo.

Según información preliminar, se trató de un grupo de seis sujetos encapuchados que ingresó a una tienda de artículos tecnológicos y sustrajo una serie de especies.

La banda se mantuvo pocos minutos en el lugar, intimidó a los vendedores con armas de fuego y se retiró rápidamente del recinto tras abordar una furgoneta.

Personal de Carabineros fue alertado rápidamente e inició una persecución del vehículo que terminó en la comuna de Pudahuel. Ahí, el este fue encontrado sin ocupantes.

Además, personal policial identificó un segundo automóvil de color negro involucrado, cuyo domicilio registrado corresponde a Puente Alto.

De momento, se mantiene un amplio operativo y peritajes en el sitio del suceso para dar con el paradero de los asaltantes y avaluar las especies sustraídas.