“Si le da un patatus, no es mi responsabilidad”, dijo Sergio, quien advirtió que si volvía a diagnosticarlo sin su consentimiento, “voy a decir todo lo que tengo que decir de ella”.

Este jueves, la doctora María Luisa Cordero arremetió contra Sergio Rojas en medio de sus dichos en Contigo en la Mañana por la audiencia contra Leonardo Farkas.

En ese contexto, la panelista hizo un diagnóstico sobre Sergio Rojas, lo que hizo enfurecer a este último, quien le contestó con todo.





¿Qué dijo la Dra. Cordero?

“Él abre la boca y ofende; es lo más ofensivo que hay”, comenzó diciendo Cordero en el último capítulo de Zona de Estrellas, donde se recordó que Sergio expuso que no se arrepentía por sus dichos.

Javier Fernández comentó que tomaba a Sergio como un personaje, lo que hizo enfurecer a la doctora, que indicó: “Tiene un retardo mental, entonces no entiende lo que escucha”.

“Debería estar en el mismo pabellón que Pinilla (…) Es enervante su conducta, es enervante e incomprensible para mi gusto. No sé qué pretende, ¿qué toma él en la mañana? ¿Toma desayuno o toma otras cosas?”, cuestionó María Luisa.

Luego, la panelista aseguró: “Uno podría decir que tuvo una infancia muy abandonada; ausencia de padre, la mamá tuvo que trabajar, porque todas estas personas gritonas, histéricas, teatrales, tienen unas carencias brutales en su historia afectiva”.

¿Qué contestó Sergio Rojas?

Estas palabras hicieron enfurecer a Sergio, quien en Que Te Lo Digo respondió con todo: “No la autorizo a que usted hable de mi infancia, porque primero yo nunca me he atendido con usted. Usted no me conoce, no conoce a mi familia, no conoce mi crianza”.

Sobre las polémicas que ha tenido a lo largo de su carrera y los diagnósticos que realiza, el periodista aseguró que “carece de cualquier elemento de la realidad”.

Rojas comentó que increpó a Hugo Valencia por haber permitido que esta situación ocurriera en pantalla y luego lanzó una advertencia.

“Si la doctora Cordero vuelve a emitir algún diagnóstico clínico bajo su parecer al aire, voy a decir todo lo que tengo que decir de ella, entonces después no me vengan a reclamar de cómo se me escapan las cabras para el monte”, sentenció Sergio.

El periodista tildó a María Luisa de “peligrosa”, “falta de criterio” e “insolente” y además aseguró que “abusa de estar en un ciclo de vida llamado tercera edad”.

“Si le da un patatus, no es mi responsabilidad”, arremetió Sergio, quien finalmente concluyó: “Yo no he sido su paciente y claramente no lo sería porque desde el momento en que usted vendía estas famosas licencias, con ese nivel de profesionales… por eso estamos como estamos”.