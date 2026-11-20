La jornada de descuentos durará cuatro días y tendrá disponibles cientos de descuentos en marcas de vestuario, tecnología, deportes, entretención y más.

Con Navidad a la vuelta de la esquina, son muchas las familias que buscan adelantar sus compras de regalos y así aprovechar los descuentos. Una fecha clave para esto es la del Black Friday 2026.

Como ya es tradición, esta fecha acumula descuentos en cientos de marcas y comercios a nivel nacional, y tanto presencial como online.

Desde rebajas en tecnología, vestuario, calzado, viajes, deportes, belleza, hogar, hasta alimentos y distintos servicios son los que reúne el catálogo de www.blackfriday.cl, el sitio oficial del evento que redirige al cliente a la web de cada marca, garantizando transacciones directas.





Cuándo comienza el Black Friday

El evento comenzará a las 00:00 horas de este viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 del lunes 30 de noviembre.

Las ofertas se podrán revisar en el sitio oficial blackfriday.cl y también estarán disponibles de manera presencial en algunos comercios.

El sitio también permite a las empresas inscribir sus marcas para ser parte de la próxima edición del evento.

Además, dentro de la página ya figuran algunas de los comercios que se sumarán a la jornada de ofertas.