“Al parecer, la vida en redes sociales no incluye tanta valentía en tribunales”, dijo Daniela.

Daniela Espinoza, actual pareja de Cristóbal González, el exesposo de Rosemarie Dietz, lanzó un lapidario mensaje en redes sociales.

Las declaraciones de la modelo encendieron las alarmas, puesto que alude a una persona que hace funas a través de redes sociales, sin detallar hacia quién van dirigidas sus palabras.





¿Qué dijo Daniela Espinoza?

A través de su cuenta de Instagram, Daniela comentó: “Qué rápido se pasó de funar a pedir favores. ¡La vida da unas vueltas maravillosas!”.

En esa misma línea, expuso: “Al parecer, la vida en redes sociales no incluye tanta valentía en tribunales”.

Dentro de las reacciones a dicha publicación, una usuaria comentó: “No es hora de llorar, jajajá”, a lo que Espinoza respondió con emojis de risa: “Sécate las lágrimas, amigue”.

Cabe destacar que a inicios de octubre, Rosemarie arremetió contra el padre de su hija y la pareja de él, a quien tildó de “amante” y “sanguijuela”.

“No tiene plata para su hija, pero sí para regalarle un Tesla a su amante y ponerle una pastelería”, dijo Dietz, asegurando que “no te peleo como mujer, sino como madre”.

En esa oportunidad, Dietz expuso que: “Mi mejor juez, mi Dios, que todo lo ve, el 15 de octubre todo saldrá a mi favor como madre vulnerada que estoy siendo”, aludiendo a un posible proceso legal.

“Gente mala y mentirosa jamás pueden ganar”, concluyó la exchica Mekano, quien no ha vuelto a arremeter contra su expareja.

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