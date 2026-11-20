El reciente atraco al banco BCI de Concepción se posiciona como el mayor robo a una sucursal bancaria en la historia del país.

Este viernes, se conoció que Banco BCI presentó una querella por el millonario robo que sufrió una sucursal de Concepción hace casi dos semanas.

Ahí se solicita una serie de diligencias, que incluye la declaración de personal propio y de particulares.

Además, en la acción legal se señalan todas las maniobras que realizaron los antisociales para poder concretar el millonario e histórico robo, como el forado en un inmueble contiguo y desactivación de cámaras para luego acceder a la bóveda con el uso de equipos térmicos de oxicorte y herramientas industriales, según consignó Radio Bío Bío.

La querella fue ingresada al Juzgado de Garantía de Concepción por el abogado Gianfranco Gazzana y se pide investigar el hecho como robo con fuerza en lugar no habitado, con la agravante de haber sido cometido por una agrupación criminal.

A pesar de que el delito fue cometido el 7 de noviembre, el banco sigue cerrado, ya que se realizan pericias en el sitio del suceso para intentar dar con el paradero de los delincuentes.





Banco BCI pide declaraciones de su personal

El citado medio agregó que la entidad bancaria pide citar a declarar a su jefa de atención al cliente y encargada de seguridad, además del vigilante privado y el personal técnico de la central de monitoreo del BCI.

Sobre esto, la jefa de la Policía de Investigaciones en el Bío Bío, prefecta inspectora Carolina Namor indicó que los interrogatorios los define la PDI y la Fiscalía. Sin embargo, recalcó que al momento del robo no había personal de vigilancia en la sucursal.

¿Cuál es el monto total al que asciende el millonario robo?

Según informó la PDI hace unos días, el monto del robo superaría los $8.500 millones. En concreto, la prefecta inspectora Carolina Namor precisó que “el monto sustraído es de $8.520 millones de pesos”.

Sin embargo, pese a la cifra entregada por la policía, la reciente querella presentada por el banco no especifica el monto del dinero sustraído.