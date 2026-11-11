PDI confirma monto exacto del millonario robo a banco de Concepción: dinero sustraído supera el doble de lo estimado

Luego de que la entidad bancaria completara el arqueo de sus bóvedas, se logró establecer el monto exacto que fue robado por el grupo de delincuentes.

El fin de semana una sucursal del Banco BCI en el centro de Concepción, región del Biobío, fue víctima de un millonario robo.

En un primer momento se dijo que la cifra sustraída era de más de 3 mil millones de pesos; luego, que los delincuentes ingresaron a la bóveda del lugar a través de oxicorte, donde permanecieron más de cinco horas, sin que ningún vecino de los alrededores escuchara nada.

Ahora, y luego de que la entidad bancaria completara el arqueo de sus bóvedas, se logró establecer el monto exacto que fue robado, que es más del doble del que se había dicho de forma preliminar.





Dan a conocer monto exacto robado desde banco de Concepción

La jefa de la Región Policial del Biobío de la PDI, prefecta inspectora Carolina Namor, confirmó el monto del robo.

“En este proceso de investigación, el banco y los peritos de la PDI lograron determinar que el monto sustraído es de $8.520 millones de pesos “, aseguró.

De esta manera, el atraco es uno de los mayores robos bancarios registrados en la historia de Chile.