“No corresponde tratarla como…”: Tulio Melquiades defiende a Piare con Pe y niega infidelidad a su expareja

El humorista aseguró que el 28 de septiembre terminó su relación con Camila y fue después de eso que invitó a salir a Piare.

Este miércoles, el comediante Tulio Melquiades se refirió a las acusaciones de Camila, su expareja, quien aseguró que Piare con Pe se había “metido” en su relación.

Melquiades negó que existiera infidelidad y explicó que su acercamiento con Piare ocurrió después del quiebre con Camila.





¿Qué dijo Tulio Melquiades?

A través de su cuenta de Instagram, Tulio comentó que abordaba esta situación porque “llegó incluso a mi familia y a mis hijos”.

En ese sentido, indicó que “Camila terminó nuestra relación el 28 de septiembre, después de nueve meses juntos. Fue una relación importante, pero se fue desgastando y reconozco que tuve responsabilidad en eso”.

“Quiero dejar claro que, mientras estuve con Camila, no tuve nada con otra persona. Mi relación con Piare siempre fue laboral hasta después de terminar con Camila”, aseguró.

Tulio explicó que unas semanas después del quiebre invitó a salir a Piare y así “las cosas simplemente se dieron”, reconociendo que para su expareja podía ser un episodio doloroso.

“Quizás desde afuera parezca poco tiempo. Pero cada uno vive las rupturas de manera distinta”, aseguró, dejando en claro que nunca acordaron ejercer un “contacto cero” con Camila, pero él lo respetó.

Además, Melquiades precisó: “No estuve con nadie mientras estaba en pareja ni hice pública mi nueva relación” y defendió a Piare asegurando que no le parece justo que las acusaciones de Camila generen ataques hacia la comediante.

“La relación con Camila era mía y la responsabilidad de su término también es mía. Piare no tuvo nada que ver y no corresponde tratarla como si hubiera sido parte de una infidelidad”, señaló.

Finalmente, el humorista concluyó: “Entiendo que pueda haber dolor, pero no hubo engaño ni una tercera persona mientras yo estaba en pareja. Creo que todos merecemos respeto y que nadie debería salir perjudicado por algo que no le corresponde”.

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