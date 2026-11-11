“No me arrepiento”: Javier Fernández causó polémica tras reconocer mensaje donde llama “guatón tóxico” a Danilo 21

“Cometió el error él de exponer un mensaje privado (…) Yo jamás le diría ‘guatón’ a nadie en formato público”, argumentó el peluquero.

Este miércoles, Javier Fernández confirmó haber mandado mensajes insultando a Danilo 21 y aseguró que no se arrepiente.

Todo esto, tras el último capítulo de Que Te Lo Digo, donde Danilo 21 aseguró que durante la Teletón 2026, Javier le respondía a las historias que subía en su cuenta de Instagram.





¿Qué pasó con Danilo 21 y Javier Fernández?

“Esto pasa a eso de las 12 de la noche cuando yo estaba haciendo la Digitón, entonces en su momento yo dije: ‘Quizás esta persona salió'”, explicó Danilo.

En esa misma línea agregó: “Yo dije: ‘Pucha, quizás mañana al otro día me va a pedir disculpas'”, y le mostró los mensajes al panel, momento en el que Sergio Rojas expuso: “Perdón que lo lea, pero aquí dice ‘guatón tóxico'”.

“Siendo muy honesto, yo con él no tengo ningún problema real (…) Y si tú ves y subes (en los mensajes de Instagram), en un momento me empezó a mandar mensajes como buenos y yo nunca tuve contacto”, aseguró Danilo.

Javier Fernández reconoció haber enviado los mensajes

Este miércoles, en el último capítulo de Zona de Estrellas, Javier dijo: “Sí, sí, le mandé esos mensajes”.

Además, argumentó: “Vemos una vez más a Danilo siendo víctima y no haciéndose responsable porque lo que yo le mandé son consecuencia de sus actos”.

Fernández expuso: “Me he sentido hostigado”, por el influencer y arremetió: “Quiere dejar instalado que yo soy abusador, discriminador, maltratador y que yo no tengo que estar en este programa ni en este canal, que yo debería estar fuera de la televisión”.

A excepción de la doctora Cordero, el panel cuestionó la forma en que trató a Danilo, mientras que Javier aseguró que el influencer dejaba entrever cosas a través de TikTok, sin entrar en mayores detalles.

“El mensaje fue en forma privada y yo hablo con los que quiero en forma privada; como yo quiero, lo encuentro tóxico, lo encuentro super tóxico”, dijo Javier, quien recalcó: “No me arrepiento”.

Luego, uno de los panelistas le preguntó si creía que cometió un error y Fernández concluyó: “No, porque es en forma privada, cometió el error él de exponer un mensaje privado (…) Yo jamás le diría ‘guatón’ a nadie en formato público”.