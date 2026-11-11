11/ 11/ 2026 20:49

“El paro sigue”: Petición de camioneros sobre precios de los combustibles no fue acogida por el Gobierno

No se llegó a un acuerdo tras la reunión en La Moneda entre el Gobierno y los dirigentes del gremio de los camioneros, en medio de una jornada marcada por las masivas movilizaciones que han cortado las principales rutas del país. Con protestas y en las conversaciones con las autoridades exigían un congelamiento en las tarifas por un plazo de 120 días, petición que no fue acogida por el Ejecutivo. Cristian Sandoval, vocero de la Fuerza del Norte, aseguró que el paro continuará al no aceptar las propuestas hechas por las autoridades respecto a las alzas en los precios de los combustibles. “Tenemos que esperar a que acepten las condiciones. El Gobierno dijo que no podía y nosotros no estamos de acuerdo con la decisión. El paro sigue”, declaró.