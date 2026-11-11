Madres recibirán hasta $297 mil por cada hijo sin postular: revisa con tu RUT si cumples los requisitos

Se trata del beneficio económico Bono por Hijo, el que es otorgado por el Estado de Chile y que incrementa el monto de la pensión de las mujeres por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado.

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega un monto aproximado de $165 mil por cada hija o hijo que esté vivo, ya sea biológico o adoptado.

Sin embargo, aunque el aporte ronda esa cifra, su valor final depende del ingreso mínimo vigente en una fecha determinada, por lo que debe calcularse de manera individual.

Bono por Hijo 2026: revisa con tu RUT si lo recibes Para conocer si eres beneficiaria del Bono por Hijo, debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio web de ChileAtiende Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de ChileAtiende donde podrás revisar si eres beneficiaria del Bono por Hijo:

Los requisitos para recibir el Bono por Hijo

El Instituto de Previsión Social (IPS) otorga el beneficio a mujeres jubiladas que sean madres y hayan residido en Chile por al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que cumplieron los 20 años de edad.

Además, para acceder al beneficio deben cumplir al menos con una de las siguientes condiciones:

Estar afiliadas a una AFP y haber comenzado a recibir una pensión a partir del 1 de julio de 2009.

y haber comenzado a recibir una pensión a partir del 1 de julio de 2009. Ser beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

de la Pensión Garantizada Universal (PGU). No estar afiliadas a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, una compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS) desde el 1 de julio de 2009.

¿Cómo calcular el monto que entrega el Bono por Hijo?

El monto del Bono por Hijo será diferente dependiendo de la fecha de nacimiento de los descendientes y se calcula considerando el 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, además de la rentabilidad que se genera desde la fecha de nacimiento de cada hijo o hija.

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ( $165 mil ).

( ). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Si estás afiliada a una AFP, se te otorgará el bono junto a la pensión hasta que se agote la totalidad del monto. Sin embargo, si recibes alguna pensión del IPS, AFP o compañía de seguros, te lo pagarán junto a ella de forma vitalicia.