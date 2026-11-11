Fuerte sismo remeció este miércoles al norte del país: revisa su magnitud y epicentro

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró la mañana de este miércoles en la región de Antofagasta.

Un fuerte sismo se registró la mañana de este miércoles 11 de noviembre en el norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,2 y su epicentro se ubicó 14,29 kilómetros al oeste de Calama .

Asimismo, tuvo una profundidad de 86,1 kilómetros.

Hora Local: 2026/11/11 08:36:50, mag: 5.2, Lat: -22.48, Lon: -69.07, Prof: 86.1, Loc : 14.29 km al O de Calama — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 11, 2026

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que el sismo “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.