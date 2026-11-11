Ofician a La Moneda tras llamado de Pía Adriasola a aportar a fundación antiaborto

La diputada Constanza Schonhaut (FA) solicitó aclarar si la organización Chile Unido ha recibido fondos públicos ante los dichos de la Primera Dama en un evento, donde instó a “meterse la mano al bolsillo” para apoyar a la organización.

La diputada Constanza Schonhaut (FA) ofició a Presidencia tras la participación de la primera dama, María Pía Adriasola, en la cena anual de la fundación antiaborto Chile Unido.

La parlamentaria solicitó información sobre eventuales subvenciones presidenciales a la organización.

“Si la primera dama llama a ponerse una mano en el bolsillo para financiar ONG’s contrarias al aborto en tres causales, ¿habrá usado el bolsillo de todos los chilenos para apoyar sus causas? ”, escribió Schonhaut en su cuenta de X.

“Oficiamos a la Presidencia para saber si esta fundación recibió subvenciones presidenciales y si la primera dama intervino en su favor”, agregó la diputada.





El llamado de Adriasola en la cena de Chile Unido

Según informó La Tercera, Adriasola fue la invitada de honor de la cena, realizada el lunes 9 de noviembre en el centro de eventos Metropolitan Santiago, en Vitacura. La entrada costó $25 mil.

Durante su intervención, la primera dama llamó a los asistentes a seguir apoyando a la fundación, tanto con aportes económicos como con trabajo voluntario.

“Ojalá podamos seguir apoyando y dándole mucha fuerza a toda esta iniciativa”, dijo, antes de invitarlos a “meternos la mano al bolsillo” y a comprometerse con el voluntariado.

Entre los asistentes estuvieron las ministras May Chomali (Salud) y Judith Marín (Mujer y Equidad de Género), el ministro Francisco Undurraga (Culturas), el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.