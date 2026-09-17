17/ 09/ 2026 21:36

¿Aprobó su primera cueca? Expertos evalúan presentación del pdte. Kast en inauguración de fondas en Parque O’Higgins

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast cumplió con la tradición e inauguró las fondas del Parque O’Higgins con un pie de cueca, acompañado de su esposa la primera dama María Pía Adriasola. Fuimos a preguntarle a los expertos si pasó o no la prueba el mandatario, quien debutó este año en medio de las expectativas por su desempeño en la pista. El análisis a la cueca presidencial en el siguiente informe.