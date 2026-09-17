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¿Aprobó su primera cueca? Expertos evalúan presentación del pdte. Kast en inauguración de fondas en Parque O’Higgins

Esteban González
Por Esteban González

Periodista de CHV Noticias

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast cumplió con la tradición e inauguró las fondas del Parque O’Higgins con un pie de cueca, acompañado de su esposa la primera dama María Pía Adriasola. Fuimos a preguntarle a los expertos si pasó o no la prueba el mandatario, quien debutó este año en medio de las expectativas por su desempeño en la pista. El análisis a la cueca presidencial en el siguiente informe.

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