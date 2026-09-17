“Don Vinko, la amiga tiene las lucas”: Los chats que complican a los imputados por engaño a ciudadano chino

Mensajes entre el exfiscal, un funcionario activo de la PDI y otros integrantes de la organización dan cuenta de las coordinaciones para concretar el secuestro extorsivo y exigir $300 millones de pesos a la víctima.

Hasta con una fotografía de Donald Trump para hacerse pasar por agentes, el exfiscal Vinko Fodich habría participado, junto a civiles y funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI), en un elaborado engaño a un ciudadano chino.

La operación se habría desarrollado en un cuartel falso, cuya reconstrucción permitió conocer paso a paso cómo se preparó el montaje.

Mientras continúan los allanamientos en el marco de esta investigación, nuevas conversaciones entre el exfiscal y los integrantes de la organización permitieron dilucidar el modus operandi utilizado para hacerle creer a un hombre de un presunto secuestro.





Cabe recordar que el grupo se organizó una presunta estafa a un ciudadano chino, haciéndole creer que estaba secuestrado con el fin de pedirle $300 millones de pesos.

Conversaciones del “grupo de trabajo”

Un reportaje de CHV Noticias accedió a un intercambio de mensajes de los detenidos en la que se denominaban como “grupo de trabajo” donde habrían coordinado la extorsión.

La conversación la realizan Angelo Stevens, Estefano Andreotti y el exfiscal Vinko Fodich.

De ellas se desprende que el abogado habría aportado antecedentes claves e información necesaria para concretar el delito, aprovechándose de su confianza con el Clan Chen.

Los mensajes muestras una interacción entre Stevens, quien pregunta detalles sobre los pasos a seguir en la operación.

“¿Qué pasa con la presión? ¿Cómo no vamos a estar ni ahí con llamar o ubicar al chino? Hermano, ojalá los chinos contesten”, señala.

Mientras que Andreotti advierte que “mañana tienen que pagar sí o sí”.

Posteriormente aparece el exfiscal, refiriéndose a una conversación con una ciudadana china con la idea de poner presión: “No hablo con ella desde el jueves en la mañana”.

En ese momento vuelve a aparecer Stevens, quien insiste “don Vinko, la amiga tiene las lucas”.

“Oye, grupo, relajémonos, porfa. Si somos un grupo de trabajo, no se les olvide y trabajamos bajo un grupo de confianza“, remata Stevens.