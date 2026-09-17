“Mi cuerpo no entraba”: Michelle Carvalho reveló duro episodio que la motivó a bajar de peso

La modelo transparentó un situación que vivió a bordo de un avión, la cual le produjo mucha incomodidad y vergüenza, por lo que decidió realizar un radical cambio en su rutina.

Hace tres meses Michelle Carvalho inició un proceso de cambio para perder peso, el que hasta ahora la tiene con 13 kilos menos.

La ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile decidió revelar la verdad detrás de su cambio y contó qué fue lo que la motivó a perder peso.

Según contó en su cuenta de Instagram, gracias a su trabajo como embajadora puede viajar varias veces al año a Brasil y en en ese contexto que se le presentó un problema que la avergonzó.





“Pasó algo en uno de esos vuelos. Literalmente mi cuerpo no entraba en el asiento“, contó.

El proceso de cambio de Michelle Carvalho

Eso hizo que la brasileña se sintiera “muy incómoda, con mucha vergüenza, entonces fue cuando yo dije: Tengo que hacer un cambio“.

Entre las modificaciones a su rutina, Michelle Carvalho detalló que “comencé a hacer caminatas, cambié mi alimentación hace tres meses y he bajado 13 kilos“.

“Ustedes sabes, yo he habitado por varios cuerpos. Extremadamente delgada y extremadamente con saturación de grasa, pero yo siempre prioricé mi salud mental sobre todo“, explicó.

“Hoy me siento más preparada que nunca para hacer ese cambio”, aseguró.