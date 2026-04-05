“Quiero aprender y ser mejor”: Michelle Carvalho revela emotivas fotografías de su bautizo

“Será un camino de desafíos, pero lo lograrás (…) te deseo lo mejor en este camino”, le escribió Carlyn Romero tras dar a conocer su decisión de acercarse a una vida más espiritual.

La ex chica reality, Michelle Carvalho, abrió su corazón en redes sociales y mostró parte del íntimo bautizo del que fue parte tras decidir acercarse al cristianismo.

Vestida de blanco y al interior de una piscina, la brasileña se sumó a una vida más espiritual, decisión que generó miles de comentarios felicitándola.

La emotiva dedicatoria de Michelle tras bautizarse

“A mis 32 años decidí bautizarme nuevamente. Estar más cerca de Dios y la fe trae paz y calma a mi vida“, partió diciendo la creadora de contenido en su último post de Instagram.

Acompañando su mensaje con un video y varias fotografías del especial momento, añadió: “Cada día intento ser una mejor persona, rodearme de amigos que caminan en mi misma dirección de amor, alegría y conciencia espiritual“.





“Jamás seré perfecta, cometí errores y probablemente siga ocurriendo, quiero aprender y ser mejor, y en los momentos más bajos, cuando sienta soledad, mi fe me acompaña y junto a ella, Dios está conmigo, en las buenas y en las malas, así como también con ustedes”, cerró Carvalho.

Más de 4 mil personas, entre amigos y seguidores, le enviaron buenos deseos en esta nueva etapa de su vida, e incluso algunos ex compañeros de Gran Hermano Chile se hicieron presentes.

“Te he llevado bien por el camino de la iluminación hermana mía jajaja te felicito Michu, fiel a tus creencias”, le escribió Diego Bazaes, mientras que Carlyn Romero le comentó: “Qué bonito que te acerques a Dios, será un camino de desafíos, pero lo lograrás (…) te deseo lo mejor en este camino”.

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