VIDEO | Lo tiraron al suelo y sacó su arma: Revelan imágenes del carabinero de franco que repelió asalto en Meiggs

El funcionario fue abordado por cinco sujetos que se le abalanzaron para intentar robarle una pulsera de oro, pero él los repelió usando su arma particular.

Se conocieron imágenes del momento en que un carabinero de franco repelió un asalto durante la tarde del lunes y dejó a dos delincuentes heridos en pleno barrio Meiggs.

El uniformado se encontraba realizando compras con su familia cuando fue abordado por un grupo de cinco sujetos que intentaron robarle una pulsera de oro.





El funcionario fue abordado por los antisociales que se abalanzaron sobre él y forcejó con ellos en el suelo hasta que logró repelerlos.

El carabinero sacó su arma particular y realizó dos disparos que hirieron a dos sujetos, quienes recibieron impactos en la ingle y el otro en el muslo derecho.