Guardia de La Moneda fue detenido por presunto homicidio de conductor tras choque en Talcahuano

El uniformado será formalizado este martes de manera telemática, luego de que el Juzgado de Garantía de Talcahuano emitiera una orden de detención en su contra por el delito de homicidio con arma de fuego.

Un funcionario de Carabineros que integraba la guardia del Palacio de La Moneda fue detenido este lunes en Santiago, acusado del homicidio de un conductor ocurrido a comienzos de mayo en Talcahuano, en la región del Biobío.

El uniformado será formalizado este martes de manera telemática, luego de que el Juzgado de Garantía de Talcahuano emitiera una orden de detención en su contra por el delito de homicidio con arma de fuego.

Investigan a guardia de La Moneda por homicidio

El caso se remonta a la madrugada del pasado 9 de mayo, cuando el carabinero —que se encontraba de franco y visitando la zona junto a su pareja, también funcionaria policial— habría disparado contra Omar Solís, de 27 años, tras un incidente vehicular que continúa bajo investigación .





Según los antecedentes conocidos hasta ahora, ambos se desplazaban en un automóvil particular cuando fueron impactados por el vehículo conducido por la víctima en las cercanías del cruce hacia la población Cerro Alegre.

Tras la colisión comenzó una persecución que se extendió por cerca de 30 minutos y que terminó en una calle sin salida en la parte alta de Talcahuano.

De acuerdo con la versión entregada inicialmente por Carabineros, Solís chocó posteriormente contra la reja de una vivienda y el funcionario policial, sintiéndose amenazado ante una presunta intención de atropellarlo, utilizó su arma de servicio.

A través de un comunicado, la institución detalló en esa oportunidad que “uno de los funcionarios se identificó como carabinero y le ordenó al conductor descender del vehículo. Según los primeros antecedentes, el sujeto habría intentado atropellar al funcionario, ante lo cual éste hizo uso de su arma particular, debidamente inscrita, hiriéndolo en la zona torácica”.

Será durante la formalización cuando se conozcan mayores antecedentes de la investigación y las medidas cautelares que solicitará el Ministerio Público.