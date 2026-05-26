Este martes inicia la nueva postulación para obtener el beneficio que mitigará los gastos en suministro eléctrico durante el segundo semestre del año. Revisa el monto y los requisitos.

El Subsidio Eléctrico es uno de los beneficios del Estado más esperados del año por miles de familias, al permitir un descuento directo en las cuentas de la luz para enfrentar el alza en los costos del suministro.

A partir de este martes 26 de mayo y hasta el 5 de junio, deberás postular a través del sitio web del beneficio para optar al descuento en las boletas de la luz.

Los resultados se conocerán a partir de agosto y el monto se verá reflejado en las boletas de los beneficiados desde septiembre.

Cómo postular al Subsidio Eléctrico

Para solicitar el Subsidio Eléctrico es necesario ingresar a la página web dispuesta por el Ministerio de Energía (www.subsidioelectrico.cl) y seguir los siguientes pasos:

Hacer clic en la opción de “ Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.

Ingresar con la ClaveÚnica y completar los datos solicitados.

y completar los datos solicitados. Una vez realizada la solicitud, el postulante recibirá un correo con el resumen de la información.

También se pude solicitar la postulación de manera presencial y telefónico por medio de Chile Atiende o la Ventanilla Única Social (www.ventanillaunicasocial.gob.cl/).





El monto del Subsidio Eléctrico 2026

El monto que entrega el Subsidio Eléctrico depende del número de integrantes del hogar beneficiado:

Un integrante: recibe $17.346 .

. Dos a tres integrantes: reciben $22.548.

Cuatro o más integrantes: reciben $31.224.