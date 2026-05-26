Subsidio Eléctrico entrega hasta $31 mil: Hoy inicia la quinta convocatoria del beneficio
Este martes inicia la nueva postulación para obtener el beneficio que mitigará los gastos en suministro eléctrico durante el segundo semestre del año. Revisa el monto y los requisitos.
El Subsidio Eléctrico es uno de los beneficios del Estado más esperados del año por miles de familias, al permitir un descuento directo en las cuentas de la luz para enfrentar el alza en los costos del suministro.
A partir de este martes 26 de mayo y hasta el 5 de junio, deberás postular a través del sitio web del beneficio para optar al descuento en las boletas de la luz.
Los resultados se conocerán a partir de agosto y el monto se verá reflejado en las boletas de los beneficiados desde septiembre.
Cómo postular al Subsidio Eléctrico
Para solicitar el Subsidio Eléctrico es necesario ingresar a la página web dispuesta por el Ministerio de Energía (www.subsidioelectrico.cl) y seguir los siguientes pasos:
- Hacer clic en la opción de “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.
- Ingresar con la ClaveÚnica y completar los datos solicitados.
- Una vez realizada la solicitud, el postulante recibirá un correo con el resumen de la información.
También se pude solicitar la postulación de manera presencial y telefónico por medio de Chile Atiende o la Ventanilla Única Social (www.ventanillaunicasocial.gob.cl/).
El monto del Subsidio Eléctrico 2026
El monto que entrega el Subsidio Eléctrico depende del número de integrantes del hogar beneficiado:
- Un integrante: recibe $17.346.
- Dos a tres integrantes: reciben $22.548.
- Cuatro o más integrantes: reciben $31.224.
¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?
Para postular a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico es necesario tener la cuenta de la luz al día o contar con convenio de pago al 22 de junio del 2026.
Además hay que cumplir con estos requisitos:
- Tener 18 años o más.
- Pertenecer a un hogar de hasta 40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (SH) vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025 o pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro Social de Personas Electrodependientes vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025.
- Ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.