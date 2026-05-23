Subsidio Eléctrico entrega hasta $31 mil: Revisa las fechas de la quinta convocatoria

La ayuda va desde los $17.346 hasta $31.224, y quienes accedan a esta quinta convocatoria verán reflejado el descuento en sus boletas desde septiembre.

El Subsidio Eléctrico es uno de los beneficios del Estado más esperados del año por miles de familias, al permitir un descuento directo en las cuentas de la luz para enfrentar el alza en los costos del suministro.

Es por eso que el Gobierno confirmó la quinta convocatoria del aporte estatal, dirigido especialmente a los hogares más vulnerables del país que busquen acceder a una rebaja en sus boletas durante el segundo semestre de 2026.

A continuación, te detallamos los plazos y requisitos establecidos para acceder al Subsidio Eléctrico 2026.





Subsidio Eléctrico: Estas son las fechas de la quinta convocatoria

El proceso de postulación a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico comenzará este martes 26 de mayo y finalizará el día viernes 5 de junio.

De recibirlo, se entregará en 6 cuotas y se verá reflejado en las boletas desde el mes de septiembre.

¿Cuál es el monto de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico?

El descuento a recibir, dependerá de la cantidad de integrantes por hogar. De modo que si es solo una persona, se le entregará $17.346.

Para casas en las que vivan desde dos a tres, el monto será de $22.548. Y para cuatro o más, de $31.224.

Cómo postular al Subsidio Eléctrico

Para solicitar el beneficio, debes ingresar a la página dispuesta por el Ministerio de Energía www.subsidioelectrico.cl y hacer clic en la opción de “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.

También puedes solicitarlo de forma presencial y telefónica a través de Chile Atiende o por medio de la Ventanilla Única Social (www.ventanillaunicasocial.gob.cl/)

En caso de hacerlo de forma online en necesario ingresar con la ClaveÚnica y completar los siguientes datos:

Región y comuna en la que vive

Empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro eléctrico

Número de cliente

Correo electrónico de contacto

Número de teléfono

Una vez realizada la solicitud, el postulante recibirá un correo con el resumen de la información. De conseguir el subsidio, será contactado por el mismo medio en los plazos establecidos.