¿Se acaba el Subsidio Eléctrico? La advertencia de la ministra Rincón sobre el futuro del beneficio en 2027

La secretaria de Estado acudió a la Comisión de Minería y Energía del Senado para abordar la eventual continuidad de la iniciativa que a fines de mayo abre su última convocatoria.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó la continuidad del Subsidio Eléctrico ante la Comisión de Minería y Energía del Senado.

En la cita, la secretaria de Estado acudió hasta la sede del Congreso para reconocer que no hay certezas sobre su funcionamiento más allá del año en curso, consignó Radio Bío-Bío.

En la sesión de la comisión presidida por la senadora Yasna Provoste, la titular de la cartera adelantó que, en vista del actual escenario, trabaja en la redacción de un nuevo proyecto para asegurar su continuidad.





En esa línea, subrayó que la eventual extensión del subsidio no solo depende de la iniciativa del Gobierno, sino que de la tramitación y aprobación de los parlamentarios.

“No es que dependa de nosotros mantenerlo”, declaró la ministra. “Se acaba ahora porque eso es lo que legislamos”, señaló, en alusión a la más reciente convocatoria que abrirá el próximo 26 de mayo

“Hay que hacer una nueva ley que permita tener ese subsidio, que es parte de lo que ha estado encima de la mesa en las conversaciones con los asesores”, recalcó.