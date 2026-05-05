Según medios de farándula la pareja llevaría más de un mes conviviendo en un departamento. El amor sería tal que ella habría tomado la decisión de ayudar financieramente al exfutbolista.

Esta semana se han conocido nuevos detalles sobre Vivian Leigh, la misteriosa nueva conquista de Mauricio Pinilla con quien llevaría viviendo hace más de un mes.

Fue en el programa Zona de Estrellas donde Adriana Barrientos contó que ambos se conocen desde la época de la discoteque “Las Urracas”, un lugar que era frecuentado por modelos y celebridades.

De acuerdo con la panelista, la mujer vivió en un “palacio enorme” en el sector de La Dehesa en la comuna de Lo Barnechea, esto, cuando estaba casada con un “magnate chileno”.





“Ahora ella está separada y se fue a vivir a un departamento con sus dos hijos. Está muy contenta y feliz con Mauricio, quien ya lleva más de un mes viviendo con ella“, agregó Barrientos.

La relación habría avanzado a tal nivel que, incluso, Leigh habría tomado la decisión de ayudar económicamente a Pinilla, en el contexto de los problemas financieros que aquejan al exfutbolista.

En concreto, la nueva pareja del comentarista deportivo tendría en venta un reloj avaluado en un monto cercano a los 22 millones de pesos para solventar algunas de sus deudas.