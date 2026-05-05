Un video expone el momento que dos sujetos abordaron a la víctima en un automóvil, él pide que no le disparen y los delincuentes lo balean en el rostro en plena vía pública. La Policía de Investigaciones trabaja en establecer el móvil del asesinato.

En plena investigación se mantiene el asesinato de un joven de alrededor 20 años en horas de la madrugada de este lunes en plena vía pública de la comuna de Independencia, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió pasadas las 01:00 horas cuando la víctima caminaba por las calles Escanilla con Colón y fue acribillada por un grupo de desconocidos cuya identidad todavía no ha podido ser identificada.

De acuerdo con información policial, los autores del homicidio interceptaron al hombre a rostro cubierto cuando iban a bordo de un automóvil. Aunque habrían sido dos, no descartan que la banda fuera integrada por más personas.

Un dato clave aparece en los registros que capturó una cámara de seguridad del lugar: Se puede ver a la víctima caminando y, al darse cuenta de la presencia de los sujetos, levanta sus brazos y les pide que no disparen .



