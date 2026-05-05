El detective añadió que “hay múltiple evidencia balística en el lugar, alrededor de 20 a 25 disparos. Podría haber más de un arma pero eso va a ser materia de la investigación”.
Rogó que no le dispararan: Revelan interacción de joven previa al brutal crimen de Independencia
Un video expone el momento que dos sujetos abordaron a la víctima en un automóvil, él pide que no le disparen y los delincuentes lo balean en el rostro en plena vía pública. La Policía de Investigaciones trabaja en establecer el móvil del asesinato.
En plena investigación se mantiene el asesinato de un joven de alrededor 20 años en horas de la madrugada de este lunes en plena vía pública de la comuna de Independencia, en la región Metropolitana.
El hecho ocurrió pasadas las 01:00 horas cuando la víctima caminaba por las calles Escanilla con Colón y fue acribillada por un grupo de desconocidos cuya identidad todavía no ha podido ser identificada.
De acuerdo con información policial, los autores del homicidio interceptaron al hombre a rostro cubierto cuando iban a bordo de un automóvil. Aunque habrían sido dos, no descartan que la banda fuera integrada por más personas.
Un dato clave aparece en los registros que capturó una cámara de seguridad del lugar: Se puede ver a la víctima caminando y, al darse cuenta de la presencia de los sujetos, levanta sus brazos y les pide que no disparen.
“Transitaba por la calle y fue abordado por sujetos desconocidos, quienes, premunidos con armas de fuego, efectúan múltiples disparos. En ese momento, la víctima cae al suelo”, explicó el comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte.
No descartan ajuste de cuentas en Independencia
Personal de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias junto a peritos de Laboratorio de Criminalística para determinar las causas que motivaron el ataque.
La fiscal ECOH, Marcela Adasme, entregó una hipótesis sobre el crimen al especular que, a juzgar por los casquillos repartidos en la calle, los homicidas tenían claro su objetivo en la víctima. Por lo mismo, tampoco descartan un posible ajuste de cuentas.
“Es una posibilidad, teniendo en cuenta que la evidencia balística está desperdigada por toda una cuadra. Una hipótesis sería que fueron persiguiendo a la víctima hasta matarlo acá”, señaló la persecutora.