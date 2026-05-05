“Es parte de madurar”: Skarleth Labra destapó las razones de su quiebre con ex Gran Hermano

La ganadora de Fiebre de Baile aclaró que la ruptura con Diego Bazaes no estuvo marcada por conflictos, sino por una decisión personal. “Le tengo mucho cariño”, aseguró.

Skarleth Labra habló por primera vez sobre los motivos que gatillaron el quiebre amoroso con Diego Bazaes, exparticipante de Gran Hermano Chile.

Recordemos que, a fines de marzo, la influencer ya había confirmado que estaba soltera en medio de rumores, señalando en un live en TikTok: “Chicos, yo estoy soltera y no estoy con nadie. Ojalá me hable alguien, estoy más sola que yo misma”.

Skar Labra y su quiebre con Diego Bazaes

El pasado domingo, Labra estuvo en el react de Fiebre de Baile conducido por Claudio Michaux, quien le consultó sobre su término con Diego, también conocido como Lebryze.





Sin mencionar su nombre directamente, la joven aclaró que la ruptura no estuvo marcada por conflictos, sino por una decisión personal. “No pasó nada en específico, lo quiero mucho”, dijo.

“Le tengo mucho cariño. Simplemente, me está pasando que ahora estoy llena de cosas y quería enfocarme en mí misma ”, reveló.

Pese al término, Skar destacó el apoyo que recibió durante su participación en Fiebre de Baile, donde resultó ganadora de la temporada pasada.

“Le deseo lo mejor, porque él en Fiebre de Baile me acompañó muchísimo. Estuvo ahí, yo llegaba (a casa) y siempre me esperaba, siempre apoyándome en todo”, resaltó.

Finalmente, la influencer reflexionó sobre el cierre de la relación, apuntando a un proceso de crecimiento personal: “Las relaciones terminan y es parte de madurar, algunas veces las relaciones se acaban”.