Negó a Skar Labra y luego lo “rechazaron” a él: Conocida influencer descartó relación con Lucky Brown

El cantante urbano chileno se refirió a los rumores de una supuesta relación con “merenguito” y los negó. Luego afirmó que estaba en una relación, y la supuesta novia lo desmintió.

Un reconocido cantante urbano chileno desmintió mantener una relación sentimental con la actual reina del Festival de Viña, Skarleth Labra.

Las especulaciones en distintos portales de farándula comenzaron cuando la también ganadora de la primera temporada de Fiebre de Baile publicó un video en TikTok junto a Lucky Brown, donde ambos aparecen bailando.

Sin embargo, a pocas semanas de que ella misma declarara que se encuentra soltera, el propio Brown salió a declarar que no están juntos: “Quiero decirles que no crean en los chismes de páginas y no caigan en todo lo que ven”.

“También decirles que basta con los comentarios malos y cuidado con las palabras que dicen, respeten por favor. Con la persona que estoy de mi lado que es Javiera“, declaró.





Javiera Belén negó relación con Lucky Brown

Sin embargo, el desmentido provocó un inesperado vuelco: Si bien el artista señaló que está en pareja con Javiera Belén, la involucrada más tarde desmintió tener un vínculo amoroso con él.

A través de su cuenta de Instagram, señaló: “No me gusta hacer este tipo de cosas, porque nunca expongo mi privacidad”, comenzó diciendo.

“Pero me han estado enviando una información que ha sido publicada sobre una relación que supuestamente mantengo que es completamente falsa”, zanjó en la red social.

Para rematar, la influencer descartó cualquier noviazgo al subrayar que “no me encuentro en pareja desde hace un tiempo y quería dejarlo en claro”.