Carne de burro: El alimento que genera debate tras su alta demanda en Argentina

Un amplio debate se ha generado en Argentina luego de que se popularizara la venta de carne de burro. Con cortes similares a los del vacunos, pero a un precio más bajo, el producto ha registrado agotamiento de stock en algunas provincias.

Controversia ha generado en las últimas jornadas el alto consumo de carne de burro en Argentina, como un posible reemplazo al vacuno.

El aumento de la demanda, para algunos, responde a una necesidad de reducir gastos dada la crisis económica del país trasandino. Sin embargo, otros apuntan que es un plato común de la Patagonia que comenzó a popularizarse en otros sectores del país.

Cabe precisar que en Argentina la carne de burro es legal, puesto que se encuentra en la categoría de equinos.

El debate se ha centrado en las normas sanitarias y los posibles riesgos que pueda tener el incumplimiento de estas.





Carne de burro: El alimento que genera controversia en Argentina

De acuerdo a lo informado por medios trasandinos, este producto posee un menor costo que otras carnes, con un promedio de $7.500 pesos argentinos ($4.800 chilenos).

A lo anterior se suma que se trata de una carne roja con alto valor proteico y bajo contenido de grasa, indicó La Voz.

Sin embargo, el debate ha trascendido lo gastronómico luego de que en la provincia de Chubut se agotara el stock semanal en un día y medio.

Según lo detallado por el productor que impulsó la venta de esta carne, Julio Cittadini, a Infobae, el fenómeno se explica porque: “En la mayoría de esos campos que se cierran a la producción ovina no es posible la explotación vacuna porque los campos no son aptos para eso. Y ahí es donde surgió el burro como una alternativa por su carácter aguerrido para mantenerse en la estepa patagónica”.