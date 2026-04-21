“Una vergüenza que no sepas”: Vasco Moulian descolocó a Rey Alcalde con pregunta y él lo frenó en seco

Tras su cara a cara con Gonzalo Valenzuela, el actor recibió una pregunta de cultura general de parte del jurado que él no supo responder. Esto desato un tenso cruce en Fiebre de Baile.

La noche de este lunes, Vasco Moulian puso en aprietos a Rey Alcalde con una pregunta de cultura general que le hizo tras su presentación en Fiebre de Baile.

El tenso momento ocurrió tras un nuevo cara a cara donde el actor se enfrentó a su colega Gonzalo Valenzuela, este último quien terminó ganando el duelo por decisión del jurado.

Sin embargo, cuando llegó el turno de Moulian de evaluar, hizo una consulta que descolocó a Alcalde: “Rey, ¿quién era Luis Brandoni?’’, lanzó, obteniendo una respuesta en blanco del influencer, pues dijo que no lo conocía.

“Un gran actor argentino”, replicó el también panelista de Primer Plano, quien aprovechó de hacer un homenaje al fallecido intérprete trasandino, quien falleció ayer a los 86 años producto de una caída.

“Un gran actor argentino que nos dejó ayer. Y un beso gigante al cielo, porque me hizo vibrar muchísimas veces en el teatro argentino. ¿Cómo no vas a saber quién es?“, declaró el jurado.





“Es una falta de respeto a tu cultura general”

El participante del programa de Chilevisión no dejó pasar el comentario y preguntó: “¿Pero qué tiene que ver con el baile?”. “Estoy acá ensayando todos los días, no miro ni el teléfono. Vi la noticia, pero no me acordaba del nombre”.

No contento con su explicación, luego se dirigió directamente al jurado: “Maestro, lo respeto mucho, pero evaluemos el baile. ¿Qué tiene que ver? O sea, perdón…”.

Tras calificar el episodio como una “total falta de respeto”, minutos después Moulian aseguró que “ser actor y no saber es una falta de respeto a tu cultura general. Es uno de los mejores actores argentinos, después de Darín, Francella… Es una vergüenza que no sepas”.

Mira el momento a continuación: