Hombre atacó a vecinos con martillo y adulto mayor quedó grave: Detenido es extranjero y tenía antecedentes
El problema se habría originado por ruidos molestos y el atacante se enfrascó en una disputa con una familia. Tres personas quedaron con lesiones de diversa consideración.
Un hombre de nacionalidad colombiana atacó a tres vecinos con un martillo en Punta Arenas, región de Magallanes.
El hecho ocurrió la tarde del domingo 19 de abril en la calle Eusebio Lillo y se habría originado por ruidos molestos, según consignó el diario El Pingüino.
En ese contexto, un grupo de vecinos habría encargado a otra persona que había solicitado una fiscalización.
La situación escaló cuando la familia del afectado intervino, siendo atacada por el extranjero con un martillo.
“Empleó un elemento contundente tipo martillo, que si bien no fue incautado, aparece en el relato de las víctimas”, señaló Fernando Dobson, fiscal del caso
Una de las víctimas más afectadas resultó ser un hombre de 65 años, quien resultó con lesiones graves, incluyendo una fractura en su mano y heridas cortantes.
Otro resultó con resultó con heridas menos graves por un traumatismo ocular y una tercera víctima presentó heridas leves.
Atacante quedó con medidas cautelares
El tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse a las víctimas o al domicilio
También se consignó que el atacante contaba con antecedentes penales previo al ataque con el martillo.