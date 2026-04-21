21/ 04/ 2026 10:52

“El señor iba…”: Testigo entrega crudo relato de explosión en Punta Arenas que tiene a hombre en estado crítico

Un hombre resultó con el 70% de su cuerpo quemado tras una explosión en su domicilio en Punta Arenas. Una mujer fue testigo de lo sucedido y afirmó: “Fue horrible, y en cuestión de segundos el fuego empezó a consumir todo muy rápido. Yo me acababa de bajar de la micro y luego del estruendo salimos corriendo. Vimos al señor que iba con su ropa y cabeza quemada, él estaba aturdido y luego llegó la ambulancia y se lo llevaron”.