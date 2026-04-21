Derrota y salida de un grande: El negativo último recuerdo de Fernando Gago en un clásico

El entrenador de la U enfrentará su primer duelo tradicional con la U, enfrentando a Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Fernando Gago se alista para dirigir su primer clásico al mando de Universidad de Chile, cuadro que el sábado 25 de abril recibirá a Universidad Católica.

El entrenador pretende revertir la imagen que dejaron Los Azules en los choques contra Ñublense y Everton, apostando a ganarse para meterse en la pelea por la parte alta de la tabla de posiciones.

El choque marcará el retorno del argentino en duelos de alta relevancia, donde tuvo un amargo sabor la última que afronto un compromiso de este tipo en Argentina.





La derrota en un clásico que marcó la salida de Fernando Gago

Todo se remonta al 27 de abril del 2025, día en que Boca cayó 2-1 ante River Plate por la liga local en el Estadio Más Monumental.

Solamente dos días, Gago fue despedido del Xeneize que perdió la paciencia por esta derrota y por la eliminación de la fase previa de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima.

En aquel cotejo contra el Millonario, el estratega sorprendió colocar una línea de tres defensores y no modificarla a pesar del resultado negativo.

Tras dejar al Azul y Oro, el trasandino se fue al Necaxa de México y este 2026 recaló en la U para reemplazar a Francisco Meneghini.

En caso de quedarse con el triunfo, el Romántico Viajero llegará a 17 puntos e igualará la línea de la UC, quienes actualmente ocupan el cuarto lugar de la Liga de Primera.