La U igualó ante Everton en Viña y enreda sus opciones de avanzar en la tabla

Azules y viñamarinos no se hicieron daño en un encuentro válido por la décima fecha del campeonato nacional.

La U comienza a complicarse en la tabla tras empatar 0-0 ante Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en un partido válido por la décima fecha de la Liga de Primera.

Los azules, que venían de caer ante Ñublense, necesitaban ganar para acercarse a la zona alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, la falta de eficacia en el último tercio y la solidez de la zaga defensiva de los viñamarinos frustraron sus intenciones.

Un partido parejo con mayor intensidad y ocasiones de gol durante la primera mitad, pero que a medida que se desarrollaba comenzó a enredarse.

Con este empate, el Romántico Viajero queda en el 6.º puesto del campeonato nacional, mientras que Everton cierra la jornada en el décimo lugar. Esto a la espera de que se termine la fecha el día domingo.





Próximos partidos de la U y Everton por la Liga de Primera

Universidad de Chile deberá enfrentar una semana clave, puesto que el próximo sábado 25 de abril recibirá a Universidad Católica a las 18:00 horas.

Por su parte, Everton se medirá ante Cobresal el domingo 26 de abril a las 17:30 horas.