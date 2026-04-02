Conmoción en el fútbol chileno: Murió Víctor “Pititore” Cabrera, recordado ex goleador nacional

El emblemático jugador perdió la vida a los 68 años. En su carrera defendió las camisetas de San Luis de Quillota, Everton y Colo Colo, entre otros.

El fútbol chileno está de luto. Este jueves se confirmó el fallecimiento de Víctor “Pititore” Cabera, recordado delantero de San Luis de Quillota y Colo Colo, entre otros.

Según consignó Radio ADN, el histórico ex futbolista fue encontrado sin vida en su hogar en Quillota.

El otrora atacante de 68 años estaba radicado en dicha comuna, donde nació y dio sus primeros pasos en el fútbol profesional.





La carrera de Víctor “Pititore” Cabrera

Cabrera comenzó su carrera en San Luis de Quillota, debutando en el profesionalismo en la temporada 1978 y formando un tridente letal junto a Patricio Yáñez y Jorge “Pindinga” Muñoz a inicios de los 80.

Posteriormente, el artillero pasó por Everton de Viña del Mar, Regional Atacama, Deportes Concepción, La Serena, Unión La Calera y Quintero Unido, dejando la actividad en 1993.

El particular origen de su apodo se habría dado en su juventud, luego de que trabajara asiendo aseo en el que algunas personas lo comenzaron a llamar “Cantatore Pintitore” por el ex entrenador Vicente Cantatore.

A partir de ese momento, el ariete comenzó a ser llamado “Pititore” hasta sus últimos días.

Otro de los aspectos de los que dio que hablar fueron las acrobacias que hacía al festejar sus goles, las que generan gran atracción en la prensa de la época.

Como club, lamentamos el sensible fallecimiento de Víctor “Pititore” Cabrera, campeón con el Cacique de la Copa Chile 1985. Desde Colo-Colo enviamos nuestras condolencias a toda la familia y los acompañamos en su pena🪽🥀 pic.twitter.com/9V1gyHoFX6 — Colo-Colo (@ColoColo) April 2, 2026